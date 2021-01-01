Ночью в Мордовии сгорела «Лада-Приора»

Ночью 31 декабря 2020 года в Краснослободском районе Мордовии сгорел отечественный автомобиль «Лада-Приора».

Транспортное средство воспламенилось в населенном пункте Бобылевские Выселки на улице Центральной. Информация об этом поступила от районной ЕДДС.

Что стало причиной пожара, пока не установлено. Отмечается, что сообщение о происшествии поступило в спасательную службу в 02:11.

В результате пожара никто не пострадал.

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