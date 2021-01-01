В Мордовский заповедник привезли ещё четырёх зубриц

Накануне, 30 декабря, Мордовскому заповеднику, перед самым Новым годом, поступило пополнение. На постоянное место жительства сюда прибыли четыре самки зубра.

Экзотические животные приехали из территории Муромского заказника Владимирской области. В настоящее время стадо Мордовского заповедника в общей сложности насчитывает 17 зубров.

Европейский зубр представляет собой краснокнижный вид. Всего на планете Земля начитывается 7500 особей этого животного.

Мордовия входит в число регионов, где принимаются меры по сохранению и увеличению популяции вида, так как территория республики подходит для обитания зубров.

Первые зубры в Мордовию прибыли год назад из Окского заповедника. Осенью 2020 года в мордовских лесах родился первый малыш зубров.

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