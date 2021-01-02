В Мордовии на 2 января объявлено оперативное предупреждение

Днем в субботу, 2 января на всей территории Республики Мордовии могут пройти осадки с кратковременной продолжительностью. Специалисты Гидрометцентра предупреждают, что следует ожидать слабый гололед.

Осадки выпадут в виде дождя и мокрого снега. В связи с такими сложными погодными условиями, в Мордовии объявляется оперативное предупреждение. Информацию об этом сегодня сообщил пресс-центр МЧС РМ.

Температура воздуха ночью в регионе будет держаться в пределах −7...−2°С, днём прогнозируется −4...+1°С. Ветер будет дуть с юго-востока, его скорость составит 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет колебаться в пределах 748 миллиметров ртутного столба.

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