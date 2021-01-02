В Саранске продавец магазина «Pandora» откупилась от грехов за 69 тысяч рублей

Вчера в Саранске Ленинский райсуд приговорил к 4 годам неволи «экстрасенса» Елену Солониченко, признав виновной в мошенничестве. Цыганка, «гастролирующая» по разным городам, забрела в саранский торговый центр «РИО».

Солониченко сообщила консультанту магазина «Pandora» о том, что обладает сверхъестественными способностями. «Я вижу порчу, которая грозит твоей семье!» — заявила она. Мошенница начала водить зажженной зажигалкой над белым листом.

На поверхности продавщица увидела изображение в виде двух крестов и цифр, обозначающее цену откупа от грехов. «Индульгенция» стоила 69 тысяч рублей. Продавщица передала цыганке эту сумму.

Но потом поняла, что стала жертвой обмана и обратилась в полицию. «Ворожею» нашли. Солониченко уже была несколько раз судима за мошенничество. Последним местом трудовой деятельности Елены значится ансамбль «Цыгане 21 века», где она работала музыкальным администратором.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Мошенничество с причинением значительного ущерба». Солониченко свою вину признала. За обман жительницы Саранска она «заработала» 1 год и 9 месяцев лишения свободы.

Дополнительно к данному сроку суд Ленинского района ещё прибавил не отбытое наказание по другому уголовному преступлению.

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