В Мордовии двое подростков угнали со стоянки автомобиль «газель», протаранив ворота

Сегодня суд Ковылкинского района Мордовии рассмотрит дело, предъявленное двум несовершеннолетним лицам возрастом по 16 лет. Подростки совершили угон автомобиля со стоянки. Теперь угонщики получат до 7 лет лишения воли.

Как выяснило следствие, вечером 14 сентября двое молодых парней угнали в районном центре Ковылкино авто «ГАЗ-3302». Воровство произошло с территории огороженной стоянки автотранспорта. Подростки протаранили ворота стоянки и выехали в город.

Поочередно садясь за руль, они покатались по району, а затем оставили автомашину возле общежития колледжа в Ковылкино. «В ходе следствия вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемые признали полностью», — сообщили в Следкоме.

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