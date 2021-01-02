В Мордовии полицейские выбрали лучшую елку

Сегодня в МВД по Республике Мордовия финишировало соревнование районных полицейских подразделений по определению наиболее красочного снимка «Новогодняя полицейская ёлка 2021 года».

Мордовские районные ОВД прислали на конкурс 13 фотографий. На снимках полицейские в форме запечатлены возле наряженных новогодних деревьев, символов Нового года.

По итогам голосования, которое проводилось на сайте МВД по Республике Мордовия и в официальной группе «ВКонтакте», призовые места распределились следующим образом:

1-е место - Отдел МВД России по Ромодановскому району;

2-е место - ММО МВД России «Ковылкинский»;

3-е место - ММО МВД России «Чамзинский».

«Поздравляем победителя и благодарим все территориальные отделы за активное участие и оригинальный подход к созданию фотоснимков», - подчеркнули в министерстве.

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