Что грозит гражданам, которые не успели до 1 декабря заплатить имущественные налоги за 2019 год

Сегодня в Мордовии за просроченный период оплаты налогов органами по работе с налогообложением задолженность за 2019 год взыскивается в принудительном порядке через суды и судебных приставов.

Об этом рассказала глава департамента учета и работы с налогоплательщиками ИФНС РФ по Ленинскому району города Саранска Ирина Жукова. Ниже представлен ее комментарий.

«В соответствии с законами РФ, неплательщикам начисляют пени, рассчитанные дополнительно. При действующей ставке рефинансирования Центрального банка РФ за год их начисляется более, чем на 9% от общей суммы задолженности.

Также законодательство предусматривает запрет на выезд из страны, совершение регистрационных действий с имуществом, его арест с последующей продажей. Должнику могут запретить любое пересечение государственной границы РФ.

Оплатить имущественные налоги, касающиеся домов, квартир, автомобилей и земельных участков, можно через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте налогового ведомства и через банки.

Призываем всех граждан начинать 2021 год без долгов по уплате налогов».

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