На горке Саранска пострадал подросток

Вчера в Саранске для одного из подростков катание с горки на набережной Саранки закончилась вызовом врачей скорой помощи. Люди, которые видели данное происшествие, рассказали, что парень спускался с горки на «ватрушке».

При одном из спусков «ватрушка» налетела на бордюр. Мальчика крутануло, он выпал и сильно ударился. Очевидцы вызвали скорую помощь. Прибывшие на место инцидента медики осмотрели пострадавшего, погрузили на носилки и увезли в одну из городских больниц.

Данных о степени тяжести полученных мальчиком травм пока нет. В январе 2020 года точно так же ударился студент 5 курса вуза. При спуске с горки и последующего падения у него диагностирован перелом одного из шейных позвонков. Администрация города впоследствии категорически запретила катания с этого склона.

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