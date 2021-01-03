Даниил Харламов снова пропал без вести

Вчера в Мордовии снова исчез несовершеннолетний Даниил Харламов возрастом 16 лет. Информация поступила от местной пресс-службы МВД.

Постоянное место жительства Даниила — пос. Школа Тракторных Бригадиров Зубово-Полянского района. Как рассказали полицейские, подросток может сейчас пребывать в Пролетарском районе города Саранска.

Парень совсем недавно уже пропадал без вести. Это произошло в декабре 2020 года. Если вам что-либо известно о местонахождении подростка, просим сообщить по телефонам: 8(8342) 28-05-28 или 02.

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