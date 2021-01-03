ДТП в Саранске: один погибший, двое травмированы

Вчера, 2 января днем, в Октябрьском районе столицы Мордовии города Саранска случилась автомобильная авария. МЧС Республики Мордовии сообщает, что в данном ДТП имеются пострадавшие.

Инцидент произошел на втором километре автомобильной трассы Саранск – Атемар. Как свидетельствуют дорожные службы, по предварительным данным, на автодороге столкнулись два транспортных средства. Подробности ДТП не сообщаются.

На данный момент времени имеется информация, что в результате транспортного происшествия погиб один человек, еще двое получили травмы. Обстоятельства устанавливаются.

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