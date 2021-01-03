В Саранске мать двоих детей погибла, катаясь на «ватрушке»

Вчера днем, 2 января, в центре Саранска, на Пушкинском спуске произошел трагический случай с летальным исходом.

Мать двоих детей возрастом 35 лет рискнула совершить спуск на надувном тюбинге вниз — к реке Саранке. Уже на финише «ватрушку» подбросило, женщина не удержалась, выпала из нее и сильно ударилась о бордюр.

Очевидцы сразу же вызвали медиков. Пострадавшую быстро отвезли в клинику, однако врачи уже ничем не могли ей помочь. Ночью пациентки не стало.

По данному факту правоохранители проводят доследственную проверку. 1 января, катаясь на надувном тюбинге, на том же спуске черепно-мозговую травму получил 18-летний парень. Он находится в больнице.

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