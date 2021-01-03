В Мордовии популяризируют опыт отцовства

Прошедший декабрь 2020 года в Республике Мордовия по решению Союза женщин был полностью посвящен отцам. Мордовские женщины отдавали должное вкладу мужчин в дело воспитания своих детей.

В республике всюду чествовали многодетных отцов, по разным причинам воспитывающих сыновей и дочек в одиночку, без мамы.

«Такими папами гордится Мордовия и вся Россия, — говорит председатель Союза женщин Мордовии Ольга Игнатова. — Эти настоящие мужчины получили от Союза женщин России и Союза женщин Мордовии благодарственные письма и приятные подарки».

Ольга Игнатова также добавила, что самая ответственная и нужная работа в жизни мужчины — это быть хорошим отцом. «Именно отец во многом способствует началу успешности ребенка, закладывает фундамент его будущей взрослой жизни», — подчеркнула Ольга Викторовна.

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