Саранск очищали 1161 человек

Сегодня, 4 января, в мэрии города Саранска шла речь о необходимости генеральной уборки инфраструктуры после сильного снегопада. Директор департамента городского хозяйства Игорь Бутяйкин рассказал об оперативной обстановке в столице Мордовии.

Улицы центра региона на протяжении суток расчищали с помощью 44 единиц техники и 156 сотрудников муниципальных предприятий. Как рассказали руководители муниципалитетов, от УК тоже была выделена помощь в виде бригад по уборке снега.

Всего же в уборке улиц Саранска были задействованы 89 единиц техники и 1161 человек личного состава. Но были и свои нюансы: их работу осложняют припаркованные автомобили, которые не позволяют расчистить сквозные проезды.

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