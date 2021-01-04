Ручное изготовление новогодних игрушек в Мордовии

Перед Новым годом в Инсарском районном Доме творчества специальное жюри рассмотрело результаты районного тура первенства Мордовии «Новогоднее чудо».

Соискатели премий продемонстрировали судьям конкурса около 150 различных игрушек, созданных собственными руками. Большинство поделок, индивидуальных и групповых, сделанных дошколятами, имеют свои авторские особенности.

Игрушки ребят самобытные, с высокой степенью оригинальности и профессионализма. Елочные украшения авторы создают из различного сырья — шишек ели, соленого теста, тканей, пряжи, бумаги, картона, подручных материалов.

Призеров и победителей районного конкурса новогодней игрушки наградят грамотами в пяти номинациях — «Символ года», «Новогодняя игрушка на елку», «Новогодняя открытка», «Электрифицированная новогодняя игрушка» и «Фотография».

Лучшие работы участников конкурса отправлены на республиканский этап конкурса «Новогоднее чудо».

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