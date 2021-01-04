Патрули выставлены на склоне реки Саранки

Вчера и сегодня в Саранске посыпали песчано-солевую смесь на левом склоне горы, ведущем к реке Саранке. Это сделано для того, чтобы дети и взрослые не катались со спуска. Здесь регулярно случаются травмы, и даже погибают люди.

Данное место будет посыпаться песком постоянно. Так рассказали в мэрии Саранска. Руководство города распорядилось с 3 по 10 января выставить на спуске патрули. Патрульные группы созданы из работников мэрии и сотрудников МВД.

Уклон к реке Саранке не предназначен для катания. Оборудовать здесь горку не представляется возможным: перпендикулярно спуску проложено несколько тротуаров с лестничными спусками, на склоне находятся коммуникационные (дренажные) колодцы.

Также читайте о том, как осуществляется ручное изготовление новогодних игрушек в Мордовии.