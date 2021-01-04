В Саранске владелец «Лексуса» не заплатил за полный бак бензина

Сейчас в Саранске полицейскими осуществляется поиск владельца автомобиля «Лексус». На городской АЗС мужчина залил в бак машины 62 литра бензина. Водитель сел в транспортное средство и уехал, не рассчитавшись.

Информация об этом поступила от пресс-службы МВД Мордовии. Эта ситуация возникла 3 января, в 18:40 на АЗС, находящейся на улице Сущинского. Водитель дорогой иномарки, номера которой установить не удалось, приехал на заправку.

На кассе он предъявил карту лояльности для проверки баллов, а также попросил заправить полный бак. Но злоумышленник решил не платить за топливо. Заправив 62 литра бензина, он уехал. Сумма ущерба составила почти три тысячи рублей.

Приметы разыскиваемого: на вид около 20-30 лет, среднего телосложения, рост около 175 см. Всем, кто располагает какой-либо информацией о личности или местонахождении разыскиваемого, просьба сообщить по телефонам: 29-77-79, 29-77-88 или 102.

Также читайте о том, что патрули выставлены на склоне реки Саранки.