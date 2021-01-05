В Саранске 5 января пройдет городской День здоровья

В Саранске 5 января — День здоровья, общий для города. Старт акции дается в 11:00. На протяжении дня состоятся зрелищные показы.

В парке культуры и отдыха Пролетарского района, парке Ленинского района, экопарке пройдут конкурсы, множество соревнований спортивного направления, игры для взрослых и детей.

Запланировано функционирование полевых кухонь. Каждый гражданин Саранска сможет насладиться горячей полевой кашей, отведать чай на ароматных травах.

На стадионе «Саранск» (улица Ульянова) состоятся показательные матчи по тет-регби среди саранских школьников (начало в 11:00), и матч профессиональных игроков по регби-7 — в парке Ленинского района (улица Пионерская). Начало — в 12:00.

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