Снижение детского травматизма в ДТП в Мордовии

Благодаря гранту президента РФ в Мордовии продолжается действие республиканского проекта «Дети. Дорога. Жизнь».

Акция подразумевает уменьшение дорожно-транспортного травматизма детей. Рассказывает глава АНО «Центр поддержки и защиты детства», член Общественной палаты РМ Ольга Веретенникова: «Это 3-й проект по БДД. Все они функционируют благодаря поддержке президента РФ».

Анализ ДТП с детьми выявил, что во многих случаях тяжелых травм или даже летального исхода можно было бы избежать, если бы ребенок находился в специальном удерживающем устройстве.

Однако не все родители в силу материальных затруднений могут себе позволить приобрести детское удерживающее устройство. Именно в помощь родителям с детьми и придуман бесплатный прокат детских кресел.

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