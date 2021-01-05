В Саранске горел один из магазинов в «Сити Парке»

Как сообщает МЧС Мордовии, 5 января в 4:37 поступило сообщение о сильном задымлении на 3-м этаже ТРЦ «Сити Парк». Через 4 минуты оперативная бригада спасателей-пожарных была уже на месте очага дыма.

Сразу же после прибытия пожарных на место выяснилось, что очаг пожара находился в помещении магазина «Вкус востока». В складском отсеке супермаркета полыхала холодильная установка.

Благодаря мгновенно сработавшей системе противопожарной защиты пожар был потушен. Площадь пожара составила 4 квадратных метра. Погибших и пострадавших в инциденте не было.

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