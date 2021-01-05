В Мордовии задержаны 30 пьяных водителей

На протяжении всех новогодних праздников работники ГИБДД каждый день осуществляют мониторинг водителей транспортных средств на предмет употребления алкоголя.

В итоге массированных рейдов, оперативно-профилактических мероприятий «Безопасный район», выявлены 18 водителей, управлявших авто в пьяном виде. Результат мероприятия «Нетрезвый водитель» — 12 автолюбителей в нетрезвом состоянии за рулем.

Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой своевременно сообщать в полицию о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и управляют автомобилем в нетрезвом состоянии.

Телефон дежурной части ГИБДД: 24-64-09, 38-57-27 или 02.

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