Мордовский «Разгуляй» преподнесет публике рождественский «десерт»

Девятого января, в 17:00 саранские артисты из числа казаков выступят на сцене Республиканского ДК со своим традиционным Рождественским концертным представлением.

Ансамбль казачьей песни и пляски Мордовской Республики «Разгуляй» предоставит гражданам Саранска на протяжении каникул января 2021-го специальную праздничную программу - песни и пляски.

Особой «изюминкой» этого представления будет духовная музыка, которая станет отдельным дополнением к сценическому миксу из мордовского и русского фольклора.

Прозвучат авторские произведения создателя коллектива Сергея Балабана и традиционные казачьи песни и пляски.

Также читайте о том, что в Мордовии задержано 30 пьяных водителей.