В Мордовии депутат и «англичанка» вышли на сельскую лыжню

Сегодня в селе Поводимово Дубенского района Республики Мордовии местные активисты, кому уже исполнилось 65 лет и старше, организовали «Серебряную лыжню». Здешние граждане весьма чтут спортивный жизненный стиль. Особенно много любителей лыжных соревнований.

По «Серебряной лыжне» поехали председатель сельской ветеранской организации Екатерина Ильинична Суханкина, депутат Совета депутатов Дубенского района Александр Петрович Чичайкин, учитель английского языка Поводимовской школы им. Героя социалистического труда Н.М. Суродеева Любовь Павловна Соломкина.

Январский свежий воздух бодрил, а состязательный дух добавлял азарта. Лыжня пролегала мимо празднично украшенной елочки. В школе для почетных гостей включили музыку, а после лыжни устроили приятное чаепитие. Каждому участнику вручили небольшой сувенир и почетную грамоту лыжника.

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