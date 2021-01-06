Мордовский Дед Мороз поздравляет сельчан на улицах райцентра

В Старом Шайгове главный зимний волшебник Дед Мороз поздравил местных граждан не только первого числа пришедшего года. Мордовский Дед Мороз вместе со всей своей сказочной свитой до сих пор ходят по районному центру с поздравлениями.

«Вместе с дедушкой наши сельчане водят хороводы, поют песни», — рассказывают местные граждане.

Детвора, едва завидев за окном нарядного Деда, тут же высыпает во двор. Компанию местной ребятне составили юные москвички — 4-летняя Ульяна Челдышкина, сестрёнки Милена и Ксюша Монастырлы, приехавшие на рождественские каникулы к бабушке.

Да и родителям неожиданный визит Деда Мороза и его помощников доставил не меньшее удовольствие.

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