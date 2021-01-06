Под Рождество лиса разгуливает по Саранску

Сегодня, 6 января, по улицам Саранска ходит лиса. Пользователи соцсетей сняли ролик, в котором хищник попал в кадр.

Лиса прогуливалась рядом с жилым домом. На видео хорошо видны глаза, горящие в темноте. Рыжий зверек с интересом рассматривал людей, снимавших его.

Лесная гостья быстро что-то схватила с земли и исчезла. «Привет, сейчас 21:05. Светотехстрой, ул. Анны Лусс 6», — подписала видео автор.

В комментариях некоторые люди написали о красоте животного. Нашлись и те, кто удивился и позитивно воспринял появление хищника в городе. Однако некоторые жители Саранск отметили, что находиться рядом с таким животным небезопасно.

«Есть подозрение, что если лиса потеряла страх и пришла в город, она бешеная. Так что лучше за ней с телефоном не гоняться», — заявил один из пользователей сети.

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