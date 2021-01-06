Платформа мордовского банка «Открытие» теперь найдет мошенников

Интегрированная с внутренними системами платформа позволит саранскому банку «Открытие» пристально следить за операциями торговли на финансовых рынках. Система способна обнаруживать действия мошенников.

Это позволит контролировать платежи, противодействуя неправомерному использованию инсайдерской информации. Злоумышленники больше не смогут манипулировать финансовым рынком.

Платформа банка «Открытие» разработана на базе решений Refinitiv в сотрудничестве с компанией b-next, глобальным поставщиком программных решений, применяемых для контроля за торговыми операциями с различными видами активов.

Новая платформа позволит банку «Открытие» повысить эффективность системы контроля, выявлять недобросовестные практики, включающие сложные многоуровневые торговые схемы, а также производить мониторинг всевозможных рыночных ситуаций и трендов.

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