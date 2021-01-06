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Мордовская многодетная мама «работает» Снегурочкой более 10 лет

Мордовская многодетная мама «работает» Снегурочкой более 10 лет

Многодетная мама Юлия Осипова из Инсара имеет разносторонние увлечения. Это творческая разносторонняя личность. Юлия и ее супруг Александр посвятили себя культурной отрасли.

У счастливой пары три дочери. Юлия — хореограф, это ее главный профиль работы. Много лет женщина работает в районном Доме культуры. Она занимается воспитанием молодых талантов. Одновременно на ней организация праздников и общественных акций.

В преддверии каждого Нового года по многолетней традиции Юлия перевоплощается в Снегурочку и вместе с главным новогодним героем Дедом Морозом поздравляет с наступающим праздником жителей своего города.

«Много лет назад я впервые примерила на себя роль Снегурочки, — рассказала СМИ Юлия Владимировна. — И мне так это понравилось, что я до сих пор каждый Новый год вместе с Дедом Морозом поздравляю семьи с детьми с наступающими праздниками».

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