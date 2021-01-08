В Мордовии принимается решение о продолжительности школьных каникул

Сегодня состоялось заседание оперативного штаба Мордовии. На этом форуме региональные чиновники обсудили вопрос о том, как будут работать школы и детские сады в Мордовии после каникул.

«С 7 по 10 января мы проведем мониторинг, который покажет количество болеющих детей, с учетом этого будет приниматься решение по работе школ, детских садов, учреждений дополнительного образования», — отметила вице-премьер Галина Лотванова.

Ранее московский сити-менеджер Сергей Собянин принял решение продлить каникулы для школьников и студентов до 17 января 2021 года. Регионы сейчас изучают столичный опыт.

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