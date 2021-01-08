Возле ТЦ Саранска сгорел автомобиль

Нынешней ночью в Саранске, на Лямбирской автостраде случилось возгорание легкового автомобиля. Машина полыхала в непосредственной близости от торгового центра «Ашан», расположенного напротив припаркованного авто.

На централизованный пульт пожарной охраны тревожный вызов поступил в 2:44. Когда огнеборцы прибыли на место, машина уже была полностью охвачена пламенем.

Пожар потушили, однако автомобиль «ВАЗ-2110» к тому времени уже практически выгорел дотла. В МЧС республики сообщают, что сейчас устанавливаются причины происшествия.

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