Больше 1000 дворников и водителей убирают улицы Саранска

Многие граждане сейчас празднуют, а коллектив ЖКХ на протяжении всего дня пятницы работает, осуществляя расчистку от снега улиц Саранска. Поскольку чрезвычайно ухудшились погодные условия, предприятия всех муниципалитетов перевели на усиленный рабочий график.

Сегодня мэр Саранска Петр Тултаев проехал по городским территориям и посмотрел, как работает ЖКХ. Градоначальник приказал увеличить количество техники. «По прогнозам синоптиков, снег не прекратится в ближайшее время, поэтому усиливайте дежурные бригады и увеличивайте количество техники», — сказал сити-менеджер.

В уборке улиц Саранска сегодня задействовано 109 единиц техники и 960 дворников.

«По всем вопросам, связанным с качеством уборки городских территорий, можно обращаться в ЕДДС по круглосуточному телефону 24-07-07, придомовых территорий — в управляющую компанию или в службу 071 (24-24-71 — с сотового)», — отмечают в мэрии.

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