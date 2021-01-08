На площади в Дубенках появилась снежная Богородица с младенцем

Сегодня, 8 января, на Центральной площади села Дубенки, в непосредственной близости от празднично наряженной елочки, появилась скульптура из плотного снега, в которой запечатлена Богородица с младенцем.

Автор работы — житель села Ломаты Абдулвакиль Хамидуллин. Абдулвакиль Рахимьянович — руководитель гончарной студии «Терракота», действующей в районном Доме культуры.

Татарин по национальности, он тоже проникся духом Рождества и воплотил придуманный им образ в потрясающей снежной скульптуре.

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