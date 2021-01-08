Жители Мордовии празднуют радостные Святки

Закончилось Рождество Христово, и у верующих продолжаются Святки – дни праздника, они продолжаются до Крещенского сочельника (до 18 января). Священнослужители Саранской епархии объяснили представителю СМИ, как правильно проводить эти дни.

«Святки — это святые дни, — рассказали журналисту представители Саранской епархии. — Поэтому проводить их нужно с Рождественской радостью. Даже богослужения в эти дни особо торжественные, на них поется тропарь Рождества Христова.

До революции на Святки наши предки, в основном молодежь, раньше колядовали — славили Христа. А всем нам в дни Святок надо помнить про добрые дела, о помощи ближним. Накормить голодного, одеть раздетого, навестить и утешить болеющего — вот наши лучшие рождественские подарки Спасителю. Можно принести продукты своим пожилым соседям или родственникам, которым трудно ходить в магазин.

А вот гадания в дни Святок церковь решительно не одобряет: какими бы безобидными не казались эти развлечения, гадающий неосознанно вступает в контакт с силами зла и этим сильно вредит своей душе. Вера и гадания несовместимы».

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