Новоселье на Рождество отметила в Мордовии семья Чекашкиных

Возведение нового дома в семье Чекашкиных финишировало в конце 2020 года. Супруги не спешили отмечать новоселье. У Марины и Павла Чекашкиных в прошлом году произошло радостное событие — рождение сына Егора 5 января.

Надо было быстрее достроить собственное жильё на улице Новой в ковылкинском селе Парапино, на родине Павла, работающего на ЗАО «Мордовский бекон». Супруга Марина родом из соседней деревни Васильевка, до декретного отпуска работала бухгалтером ковылкинского почтамта.

Их новорожденный сын Егор Чекашкин год назад стал в Ковылкинском районе не только одним из первых, но и самым крупным новорожденным. Он появился на свет весом в 5,2 килограмма. Настоящий богатырь!

И сразу после первой годовщины Егора, на Рождество 2021 года, Чекашкины уже отметили новоселье. Теперь в их просторном доме хватит места и для отдыха, и для встречи гостей, и для игр сына и старшей дочки Арины, которой 28 февраля исполнится 4 года.

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