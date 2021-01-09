Фургон из Мордовии угодил в серьезное ДТП под Волгоградом

Пятничным утром, 8 января, на автомобильной дороге Р-228 сообщением Сызрань — Саратов — Волгоград случилась авария. В столкновении участвовало 2 авто — фургон и грузовая машина.

ДТП зафиксировано на участке шоссе в Дубовском районе Волгоградской области. Грузовик "International-4300" под управлением 50-летнего водителя из Саратовской области ехал из Волгограда в сторону Камышина.

В какой-то момент водитель не справился с управлением, после чего тяжелый транспорт вылетел на полосу встречного движения. Там фура врезалась в фургон «Пежо-Боксер», за рулем которого был 26-летний водитель из Мордовии.

После удара «Пежо-Боксер» вылетел с трассы в кювет. Автомобиль получил значительные повреждения, а находящиеся внутри него люди — травмы. В больницу с места аварии увезли 26-летнего пассажира фургона «Пежо-Боксер».

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