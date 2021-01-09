Сельские спортсмены в Мордовии вышли на «снежные старты»

Юным спортсменам Ельниковского района Мордовии зимние каникулы дали возможность реализовать себя в новых «неолимпийских видах спорта».

В городах Мордовии снега не так много. Но в селах навалило высокие сугробы. Поэтому тренер районного Центра дополнительного образования Надежда Никишова организовала для мальчишек и девчонок «снежные старты» прямо на улице.

Ребята, занимающиеся баскетболом, разделились на две команды «Зенит» и «Локомотив». А потом состязались в силе и ловкости, перетягивали канат, метали дротики и мяч, играли в «хоккей» и «футбол».

После жаркого соперничества с незначительным преимуществом по сумме набранных очков победу одержал «Локомотив». Но в целом, среди участников акции проигравших не было. Все получили заряд здоровья, бодрости, свежего воздуха.

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