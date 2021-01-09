В Мордовии 38 лет ничего не известно о пациенте психбольницы

На протяжении 38 лет в психиатрической клинике Мордовии на лечении находится человек, личность которого никому не известна. Полицейское руководство департамента Лямбирский использует все возможные методы по установлению его личности.

Пока результата нет. Больной не в состоянии рассказать какую-либо информацию о своем прошлом, и кем он является на самом деле. У мужчины имеются на теле особые приметы.

Как рассказали в МВД Мордовии, у него на плече есть татуировка «Галя», пальцы обеих стоп ампутированы. Если кто-то его узнает, либо кому-то что-то известно о личности человека на фото, просьба сообщить по телефонам: 38-59-56, 8-987-692-6364 или 02.

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