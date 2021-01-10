МО Мордовии объявило о завершении зимних каникул

МО РМ сообщает, что официально зимние каникулы для школьников закончились 10 января. С 11 января начинается третья четверть во всех школах Мордовии в очном режиме.

Начало уроков уже объявлено для каждого класса/параллели. Учащиеся уже ознакомлены в каждой конкретной школе. Эту информацию сообщили ребятам классные руководители и школьные сайты. Уроки начинаются не ранее 8:00.

Технический персонал до 11 января во всех школах осуществляет тщательную генеральную уборку, используя дезинфицирующие вещества. На входе в школу обязательно осуществляют термометрию для всех входящих в здание (учителя, персонал, дети, родители).

Скопление детей на входе запрещено. Маски и перчатки для детей — на усмотрение родителей. В третьей четверти будут продолжено обучение по классной системе, когда за каждым классом закреплен отдельный кабинет.

Запрещается проведение любых массовых мероприятий, в том числе между классами. Для первоклассников запланированы дополнительные каникулы — с 22 по 28 февраля.

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