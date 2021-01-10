Саранские школьники дружно встали на коньки

Представители саранских СМИ, наблюдая редкое явление — толпы молодежи на катке в городском ПКО имени А. С. Пушкина, вспоминают собственные школьные годы.

В ту пору тинэйджеры Саранска с превеликим удовольствием проводили свое время на катках и просто на замерзших водоемах. Правда, катков в городе было немного.

А теперь практически около каждой общеобразовательной школы, на площади Тысячелетия, на городских стадионах, в разных жилых микрорайонах.

Ну а самая большая естественная ледовая арена — на реке Саранке. Именно там под занавес новогодних каникул собрались школьники и студенты, чтобы объединиться в увлекательной акции «Эй! Не скользи!».

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