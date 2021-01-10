В Саранске ограничат движение до 11 марта

Саранские власти сегодня опубликовали информацию, что возле Ледового дворца на протяжении двух месяцев ограничивается движение транспорта.

Данная ситуация вызвана необходимостью проведения операций по монтажу и ремонту на объекте «Реконструкция канализационных сетей Юго-Западной части г. Саранска. Приток № 2 коллектора № 2».

С 5:00 11 января до 24:00 11 марта осуществляется временное ограничение движения. Запрещена остановка и стоянка транспортных средств на парковке, ограниченной улицей Московской, музейно-историческим комплексом «Навеки с Россией», улицей Красной и водоемом стадиона «Старт».

Исключение составят транспортные средства коммунальных и аварийных служб, а также задействованные в выполнении строительно-монтажных работ.

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