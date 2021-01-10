В России появился новый штраф для водителей

Начиная с сегодняшнего дня, 10 января, на территории всей Российской Федерации, а, соответственно, и в Мордовии, начал действовать штраф за неоплаченный проезд по платной автомобильной дороге.

Издание «Российская газета» напоминает, что соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях уже вступили в силу.

Фиксировать нарушения будут автоматические комплексы фотовидеофиксации. А сам штраф выписываться будет Ространснадзором.

И если для владельцев легковушек он составит полторы тысячи рублей, то водителям грузовиков и автобусов придется раскошелиться на пять тысяч.

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