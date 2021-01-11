В Атяшево пожар уничтожил автомобиль, баню и гараж

В Атяшево произошел пожар, в результате которого были уничтожены баня, гараж и автомобиль.

Поздним вечером 9 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Первомайской. По указанному адресу загорелись баня, гараж и автомобиль.

По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.

Пламя полностью уничтожило баню, гараж и автомобиль на общей площади, составляющей 47 квадратных метров.

Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.

По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.mchs.gov.ru