В Атяшево пожар уничтожил автомобиль, баню и гараж

В Атяшево произошел пожар, в результате которого были уничтожены баня, гараж и автомобиль.
Поздним вечером 9 января на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре на улице Первомайской. По указанному адресу загорелись баня, гараж и автомобиль.
По предварительной информации, в результате данного пожара никто не пострадал.
Пламя полностью уничтожило баню, гараж и автомобиль на общей площади, составляющей 47 квадратных метров.
Причина пожара в настоящее время устанавливается специалистами.
По информации пресс-службы ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru