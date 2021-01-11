В Большеберезниковском районе в ДТП пострадал 22-летний парень

В Большеберезниковском районе произошло ДТП с участием двух автомобилей, в результате которого пострадал 22-летний молодой человек.

Указанное происшествие произошло утром 8 января на 52-м километре дороги, соединяющей Саранск и Большие Березники. По предварительной информации, 22-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-211440, превысив скорость, потерял контроль над управлением, вследствие чего транспортное средство выехало на полосу встречного движения, где столкнулось с автомобилем марки УАЗ-29891.

Водитель ВАЗа получил телесные повреждения. Молодой человек был госпитализирован.

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Источник: гибдд.рф