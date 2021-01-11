В Чамзинском районе в результате ДТП погиб 33-летний мужчина

В Чамзинском районе произошло ДТП, которое унесло жизнь 33-летнего мужчины.

Происшествие произошло вечером 10 января на 11-м километре дороги, соединяющей Комсомольский, Атяшево, Ардатов, Тургенево и границу с Чувашией. По предварительной информации, 33-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки Hyundai Elantra, по причине превышения скорости допустил выезд транспортного средства на полосу встречного движения с последующим столкновением с автомобилем марки Citroen C4.

От полученных телесных повреждений водитель Hyundai скончался на месте происшествия. Водитель второй иномарки 35-летнего возраста и его пассажирка того же возраста были госпитализированы.

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Источник: гибдд.рф