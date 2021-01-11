В Ардатовском районе иномарка врезалась в шлагбаум

В Ардатовском районе водитель иномарки врезался в шлагбаум.

В ночь на 10 января на 52-м километре дороги, соединяющей Комсомольский, Атяшево, Ардатов, Тургенево и границу с Чувашией, 51-летний водитель Renault Logan, двигаясь на высокой скорости, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство врезалось в электропривод шлагбаума железнодорожного переезда.

Водитель иномарки получил телесные повреждения. Мужчина был госпитализирован в районную больницу.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф