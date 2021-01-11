В Чамзинке был задержан пьяный водитель легковушки

В Чамзинке сотрудниками Госавтоинспекции был задержан пьяный водитель легкового автомобиля.

Утром 10 января на улице Заводской сотрудники ОГИБДД ММО МВД России «Чамзинский» остановили легковой автомобиль марки ВАЗ-21065. За рулем транспортного средства находился 40-летний гражданин, который пребывал в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее указанный автомобилист уже привлекался к ответственности из-за аналогичного нарушения.

По информации отделения пропаганды БДД УИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф