В Саранске сотрудники ГИБДД остановили легковушку, которая находится в розыске

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции остановили легковой автомобиль, который находится в розыске.

На улице Пушкина утром 10 января сотрудники ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили легковой автомобиль марки ВАЗ-2114. За рулем транспортного средства находился 20-летний парень.

При проверке документов было установлено, что государственные регистрационные знаки автомобиля находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства водитель и машина были доставлены в ОП №4 УМВД России по Саранску.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: гибдд.рф