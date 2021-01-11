В Саранске сотрудники ГИБДД остановили легковушку, которая находится в розыске

В Саранске сотрудники Госавтоинспекции остановили легковой автомобиль, который находится в розыске.
На улице Пушкина утром 10 января сотрудники ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили легковой автомобиль марки ВАЗ-2114. За рулем транспортного средства находился 20-летний парень.
При проверке документов было установлено, что государственные регистрационные знаки автомобиля находятся в розыске.
Для дальнейшего разбирательства водитель и машина были доставлены в ОП №4 УМВД России по Саранску.
По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.
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Источник: гибдд.рф