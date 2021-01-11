В исправительных учреждениях Мордовии прошли новогодние культурно-массовые мероприятия

В исправительных учреждениях, подведомственных УФСИН РФ по Мордовии, были проведены новогодние культурно-массовые мероприятия.

В ИК-1 были проведены конкурсы новогодних игрушек, стихов, рисунков и стенгазет, а также организован праздничный концерт.

В ИК-2, 5, 7 и ЛПУ-21 прошли конкурсы на лучшее новогоднее блюдо, конкурс снежных фигур и новогодних плакатов.

В ИК-14 были показаны театрализованные представления, а также проведена развлекательная конкурсная программа «Парад Снегурочек».

В ЛИУ-19 была проведена новогодняя викторина «Новогодний серпантин» и конкурсы новогодних украшений, стенгазет и фигур из снега.

В СИЗО-1 с несовершеннолетними подозреваемыми и обвиняемыми была проведена акция, в рамках которой последние написали поздравительные письма своим родственникам.

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Источник: 13.fsin.su