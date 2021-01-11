В учебном центре УФСИН РФ по Мордовии состоялись проводы на пенсию

Руководство и личный состав межрегионального учебного центра УФСИН РФ по Мордовии в торжественной обстановке проводили на пенсию заместителя начальника Назаркину Елену Владимировну.

Елена Владимировна принимала участие в создании учебной базы, внедрении инновационных методов обучения, разработке учебно-методической документации, подборе кадрового ресурса учреждения.

Елена Владимировна являлась генератором новых прогрессивных идей.

Слова благодарности за труд, неоценимый вклад в общее дело звучали от всех руководителей структурных подразделений учебного центра.

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Источник: 13.fsin.su