В Мордовии сотрудники МЧС проводят профилактическую работу с населением

Сотрудниками территориальных отделов надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Мордовии продолжается проведение профилактических работ с населением в жилом секторе.

В ходе подворных обходов сотрудники МЧС рассказали жителям о том, что в зимний период нередко происходят пожары из-за неисправности электропроводки, розеток, щитков и новогодних гирлянд, именно поэтому необходимо помнить основные действия при возникновении возгорания и телефоны служб спасения.

Представители ведомства рассказывают населению о том, что главными причинами возникновения пожаров в жилых домах в отопительный сезон являются неисправные системы обогрева, размещение отопительных приборов слишком близко к легковоспламеняющимся предметам и недостатки конструкций и установки отопительных приборов.

Особое внимание при проведении мероприятий уделяется местам проживания многодетных семей и одиноких граждан.

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Источник: 13.mchs.gov.ru