С начала января в Мордовии сотрудники ГИБДД задержали 96 пьяных водителей

За прошедшие праздничные дни особое внимание сотрудниками Госавтоинспекции уделялось пресечению фактов управления транспортом в состоянии опьянения.

В период с 1 по 10 января инспекторами ДПС при надзоре за дорожным движением было выявлено и отстранено от управления транспортными средствами 96 водителей, севших за руль в состоянии опьянения.

В отношении нарушителей были составлены протоколы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД РФ по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф