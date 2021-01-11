В Мордовии был задержан парень, подозреваемый в разбойном нападении

В Зубовой Поляне сотрудниками правоохранительных органов был задержан гражданин, который подозревается в разбойном нападении на работницу магазина.

Недавно в Зубовой Поляне 25-летний парень зашел в один из местных магазинов, ударил сотрудницу торгового заведения бутылкой по голове, а затем, высказывая в её адрес угрозы, похитил 550 рублей, мобильный телефон, серебряный браслет и два кольца, а также несколько пачек сигарет.

В кратчайшие сроки молодой человек был задержан. Выяснилось, что в ноябре прошлого года парень освободился из исправительной колонии, где отбывал наказание за аналогичное преступление, совершенное ранее в Москве.

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Источник: 13.мвд.рф